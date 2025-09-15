مقر بارزاني يقدّم التعازي بوفاة المناضل الكوردي إبراهيم كاباري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قدم مقر بارزاني، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة المناضل من غرب كوردستان، إبراهيم كاباري، مشيراً إلى أن المرحوم كرّس حياته للنضال خلال ثورة أيلول ومراحل أخرى من "نضال شعبنا".

وفيما يلي نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل الكوردي (إبراهيم كاباري).

كان المرحوم إبراهيم كاباري شخصية كوردية مناضلة من غرب كوردستان، كرّس حياته للنضال خلال ثورة أيلول ومراحل أخرى من نضال شعبنا.

وفي طريق النضال تعرض للتهجير والاعتقال لفترة طويلة وكان له ولعائلته تأثيراً كبيراً على حركة التحرر الكوردية في سوريا وكانوا مثالاً للنضال الصادق والمخلص.

وقد تلقى الرئيس مسعود بارزاني، الذي عرف المرحوم إبراهيم كاباري عن كثب خلال فترات صعبة عديدة، نبأ وفاته بحزن شديد، ويقدم تعازيه إلى عائلته وأقاربه.

وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء ومعارف المرحوم إبراهيم كاباري وجميع مناضلي غرب كوردستان.

نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مقر بارزاني

15 أيلول 2025