اجتماعان مهمّان غداً ببغداد بشأن رواتب موظفي كوردستان والإيرادات غير النفطية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، الاثنين، بأن اجتماعين حاسمين سيُعقدان غداً الثلاثاء في كل من مجلس الدولة ومجلس الوزراء العراقي، لبحث ملفات مالية تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان والإيرادات غير النفطية.

ووفقاً للمعلومات، سيعقد مجلس الدولة اجتماعه في الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة مستشارين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب 23 مستشاراً وقاضياً، لمناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قبل رفع الاستشارات القانونية إلى مجلس الوزراء.

أما مجلس الوزراء العراقي فسيجتمع عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيُناقش ملفات الإيرادات غير النفطية، وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن أشهر تموز وآب وأيلول.

ورغم أن هذه القضايا ليست مدرجة على جدول الأعمال رسمياً، إلا أنه من المقرر إدراجها في ضوء توصيات مجلس الدولة.

وفيما يتعلق بطلب حكومة إقليم كوردستان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية، أوضح مراسل كوردستان24 أن وفد الإقليم أكد أن مجلس الدولة لا يمتلك صلاحية الفصل في هذا الملف، في حين أن المحكمة الاتحادية تملك صلاحية مراجعة النصوص القانونية وإصدار القرار، مشدداً على أن الحسم يجب أن يتم استناداً إلى قانون الإدارة المالية والموازنة.