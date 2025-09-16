اكتشاف حمام أثري يعود لعصر إمارة بابان في السليمانية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تم اكتشاف موقع أثري يعود تاريخه إلى 200 عام، وتحديداً إلى فترة حكم إمارة بابان، في مدينة السليمانية. يُعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في المنطقة، حيث كشفت أعمال التنقيب عن حمام تاريخي يُعرف بـ "حمام فاطمة خان".

عُثر داخل الموقع على مجموعة من القطع الأثرية القيمة، من بينها عملات ذهبية، وأوانٍ فخارية، وغلايين تدخين، مما يسلط الضوء على طبيعة الحياة اليومية في تلك الحقبة. ويُعتقد أن "فاطمة خان" التي سُمي الحمام باسمها، هي والدة سليمان باشا بابان.

ووفقاً للباحثين، فإن هذا الحمام، الذي يُعتبر أقدم مبنى تم اكتشافه حتى الآن في مركز مدينة السليمانية، كان مخصصاً لأمراء إمارة بابان.

وفي حديث لكوردستان24، قال علي هيجران، المشرف على المشروع: "في المستقبل القريب، وبعد استكمال المرحلة الأولى من التنقيب، سيتم نشر نتائج البحث في مجلة دولية. بعد ذلك، سنبدأ بالمراحل التالية من العمل الذي سيستمر لمدة خمس سنوات لاستكمال عمليات التنقيب في الموقع بأكمله".

من جانبه، صرح هاشم حمه عبد الله، مدير آثار السليمانية، قائلاً: "من الضروري الحفاظ على هذا الموقع، والإجراءات التي سنتخذها تشمل بناء سقف لحمايته من الأمطار وأشعة الشمس. بعد ذلك، وخلال الموسم الثاني من التنقيب، سنواصل العمل حتى نحدد حدود الحمام بالكامل، وعندها سيتم تحويله إلى متحف وموقع أثري مفتوح للزوار".

يقع الحمام خلف "سراي السليمانية" مباشرة، وكان مملوكاً لعزمي بك بابان. وقد تعرض المبنى للهدم في عهد عمر علي، متصرف السليمانية آنذاك. ويهدف المشروع الحالي إلى إعادة ترميم الموقع وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية هامة في المدينة.