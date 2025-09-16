توقيف امرأة في روسيا بشبهة تخريب خط سكك حديد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف اس بي) الثلاثاء توقيف امرأة في الخمسينات من العمر بتهمة تنفيذ عملية تفجير هدفها تخريب خط سكك الحديد العابر لسيبيريا.

وذكر الجهاز أنه يشتبه في أن المرأة تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية.

وقال "في آب/اغسطس 2025، بعد التوجيهات التي حصلت عليها من العدو، صنّعت المشتبه بها قنبلة يدوية من مكوّنات متاحة ووضعتها على السكك وفجرتها".

وأضاف "سجّلت لحظة وقوع الانفجار بواسطة الكاميرا على هاتفها المحمول وأرسلت التسجيل كتقرير للجهة المشغّلة لها بهدف الحصول على مكافأة".

ولم يذكر البيان اسم المشتبه بها لكنه أفاد بأنها من مواليد العام 1974 ونفّذت الهجوم المفترض في منطقة كراي زا بيقالسكي في شرق سيبيريا.

وحذّر جهاز "إف إس بي" الروس من أنه يراقب الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل النصية مثل تلغرام وواتس أب بحثا عن أدلة على تجنيد الأجهزة الأوكرانية مواطنين روس لتنفيذ عمليات تخريبية.

وفي قضية منفصلة، أفاد الجهاز وكالة الأنباء الرسمية "تاس" بأن محكمة عسكرية قضت بسجن رجل 18 عاما وستة أشهر بعد إدانته بنقل متفجرات لصالح مجموعة "داعمة لأوكرانيا".

وذكر "إف إس بي" أن الرجل الذي يقطن منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا تواصل عبر تلغرام مع "منظمة إرهابية".

ويشتبه بأنه حصل على المتفجرات من مخبأ بناء على أوامر المجموعة قبل انتظار الحصول على "توجيهات إضافية"، بحسب ما نقلت "تاس" عن المصدر ذاته.

AFP