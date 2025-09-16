الأعرجي يؤكد لشويغو جدية الحكومة العراقية بتطوير العلاقات الأمنية والاستراتيجية مع روسيا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء 16 أيلول2025، خلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، والوفد المرافق له، إلى حرص الحكومة العراقية وجديتها على تطوير العلاقات مع روسيا.

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي: "الحكومة العراقية تتجه إلى انفتاح واسع للتعاون مع جميع دول العالم، من أجل المصالح المشتركة التي تجمعها".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل استمرار التعاون وعلى جميع الصعد".

وتابع أن "الزيارة تأتي تحضيراً للقاء المرتقب بين رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة العربية التي ستعقد في موسكو ويترأسها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بضمنها تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيا والتدريب في مجال أمن الحدود والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والمخدرات".

وتابع: "جرى ايضاً، بحث التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة والجهود المبذولة من قبل حكومتي البلدين، لإيقاف الصراع الدائر في قطاع غزة والتوجه نحو الحلول الدبلوماسية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية جادة وحريصة على تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية الإستراتيجية والاستثماريّة بين العراق وروسيا".

بدوره أعرب شويغو، خلال اللقاء، عن رغبة حكومة روسيا الاتحادية الصادقة بتطوير العلاقات مع العراق وزيادة التعاون المشترك في جميع المجالات.

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي قد استقبل شويغو لدى وصوله فجرا الى مطار بغداد الدولي.

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025 وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.

وفقاً لدائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي، أن "أمين مجلس الامن الروسي، وصل إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق".

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات المقبلة نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن بين موسكو وبغداد، وفقا للبيان.

وتابعت الدائرة في بيانها القول إن "المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية"، بحسب محطة "RT" الفضائية الروسية.

وكانت مستشارية الأمن القومي العراقي قد أعلنت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في المجال الأمني.

وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.

