سائقو الشاحنات في كركوك يحتجون على معاناة مستمرة في معبر چيمن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نظم عدد من سائقي الشاحنات في كركوك تجمعًا احتجاجيًا قرب معبر چيمن، بسبب ما وصفوه بـ"المعاناة الطويلة" جراء الازدحام الشديد وطول فترة الانتظار بسبب اجراءات الفحص بالسونار. وقال السائقون إنهم تلقوا وعودًا متكررة بحل المشكلة، لكنها ما زالت قائمة منذ سنوات.

رائد محمد – سائق تحدث لكوردستان24 بالقول : "لقد فقدنا صبرنا. أحيانًا نجلس يومًا كاملًا بانتظار المرور من المحطة، بينما يتمكن من يدفع المال من العبور بسهولة وسرعة. نحن عالقون هنا بلا حل".

الى ذلك قال مامند أحمد – سائق "مشكلتنا الأساسية في المعبر نفسه. لو كانت هناك تسهيلات في المرور لما واجهنا هذه الأزمة، فنحن نقضي يومين أو أكثر بانتظار دورنا".

فيما أوعز صباح سائر – سائق، السبب الى وجود هذه المشكلة منذ سنوات طويلة دون معالجة واضاف "هذه المشكلة موجودة منذ سنوات في معبر قرە هنجير أيضًا. من يعرف أحدًا يعبر مباشرة، أما البقية فينتظرون أيامًا. محطة الفحص بالسونار تُفتح ساعة وتُغلق ثلاث أو أربع ساعات. نطالب بأن تعمل المحطة 24 ساعة متواصلة، وأن يكون العبور متاحًا للجميع بشكل منظم بعيدًا عن الوساطات والرشاوى".

سائقون آخرون، بينهم يادكار عمر و هرێم خالد، أكدوا أن استمرار هذه الأزمة يرهقهم ماليًا ويؤثر على أعمالهم اليومية، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل وتنظيم عمل المعبر بما يضمن العدالة وسرعة انسياب حركة الشاحنات.