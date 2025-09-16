تضامن واسع في الأنبار مع إضراب سائقي الشاحنات في عموم العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رابطة سائقي شاحنات الحمل في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع سائقي الشاحنات في العراق المضربين عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.

ويطالب السائقون بإعادة العمل ببرنامج "النافذ" الذي ينسق إجراءات تحميل البضائع في سياراتهم من الموانئ والمنافذ الحدودية إلكترونياً وإلغاء الاعتماد على الإجراءات اليدوية في عملية التنسيق.

ويشكو سائقو سيارات الحمل من "الإجراءات المشددة وتأخيرهم لساعات طويلة وفرض ضرائب كبيرة عليهم في الطرق السريعة ومداخل المدن".