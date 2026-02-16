قسد تفرج عن 34 استراليا من عائلات (داعش)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) سلّمت قسد اليوم الإثنين 34 استراليا من أفراد عائلات عناصر داعش، الى وفد من أقاربهم، وفق ما أفادت مديرة المخيم حيث كانوا محتجزين في مخيم بالحسكة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت مديرة مخيم روج الواقع في محافظة الحسكة حكمية ابراهيم "سلّمنا 11 عائلة من 34 شخصا يحملون الجنسية الأسترالية الى أهاليهم"، موضحة أنه بذلك "لم يتبق أي استراليين" في المخيم.

وقال مصور لفرانس برس في المخيم إنه شاهد نساء، بعضهن منقبات بالكامل، يصعدن مع أطفالهن الى باصات صغيرة، يحمل بعضهم حقائب.

ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على مخيم روج الذي يؤوي كذلك عائلات جهاديين معظمهم أجانب يناهز عددهم 2328 شخصا، بالقرب من الحدود مع تركيا.

في العراق، قال مصدر أمني عراقي إن بغداد كانت تعتزم إجلاء الدفعة الأخيرة من مواطنيها من مخيم الهول هذا الشهر، لكن العملية تأخير مع تقدّم القوات الحكومية في المنطقة في كانون الثاني/يناير وتسلّمها المخيم.

وينسّق العراق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لإجلاء دفعة أخيرة تضمّ بين 300 إلى 350 عائلة عراقية وفق المصدر نفسه، بدون أن يوضح ما اذا كانت عائلات أخرى ستبقى في المخيم.