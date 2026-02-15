بتنسيقٍ عالي المستوى.. الداخلية الاتحادية وإقليم كوردستان يوحّدان الجهود لتجفيف منابع المخدرات

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - أكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية الاتحادية، عن وجود تعاون "وثيق وغير مسبوق" مع إدارة مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن العمل المشترك أدى إلى الإطاحة بشبكات متاجرة دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وفي تصريح لكوردستان24, على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات المنعقد في أربيل، قال العميد زياد القيسي، مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة: "إن هذا التعاون يأتي بتوجيه مباشر من وزير الداخلية الاتحادي وبإشراف ميداني من الفريق الحقوقي أحمد صالح الزرقاني. نحن اليوم نعمل كفريق واحد من خلال عمليات ميدانية مشتركة وتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية".

وأوضح القيسي أن الجهود المشتركة نجحت في إلقاء القبض على العديد من المتهمين الخطيرين وتفكيك أوكار المتاجرين، مؤكداً أن مستوى التنسيق يزداد وتيرةً يوماً بعد آخر، تنفيذاً لرؤية القائد العام للقوات المسلحة بضرورة استئصال هذه الآفة.

وأشار العميد القيسي إلى أن البيانات الميدانية تؤكد تراجع حركة تجارة المواد المخدرة بكافة أنواعها سنوياً، وعزا ذلك إلى "الضربات الاستباقية" التي تُنفذ على قدم وساق في مختلف المحافظات. وأضاف: "هدفنا الأساسي الآن هو تجفيف منابع دخول السموم إلى الأراضي العراقية كافة، مع التركيز على المنافذ والحدود، وبالتعاون التام مع إخوتنا في إقليم كوردستان".

واختتم القيسي حديثه بالإشارة إلى أن حضور وفد وزارة الداخلية الاتحادية لهذا المؤتمر يمثل رسالة دعم قوية لإدارة مكافحة المخدرات في الإقليم، وتأكيداً على وحدة المصير في مواجهة هذا التحدي الأمني والاجتماعي الذي يهدد شباب البلاد.