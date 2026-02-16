الرئيس بارزاني يستقبل سفير هنغاريا لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الإثنين 16 شباط 2026، في مصيف صلاح الدين (پیرمام)، أسامة إبراهيم نفاع، سفير هنغاريا لدى العراق.

وخلال اللقاء، نقل سفير هنغاريا تحيات رئيس الجمهورية ورئيس وزراء هنغاريا إلى الرئيس بارزاني، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

من جانبه، وإلى جانب الترحيب بالسفير الهنغاري، أبدى الرئيس بارزاني ترحيبه بتوسيع آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وهنغاريا.

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على تهديدات الإرهاب ومخاطر عودة ظهور تنظيم داعش، وضرورة التنسيق الدولي للحيلولة دون بروز مخاطر الإرهاب مجدداً في المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول الأوضاع وآخر المستجدات في سوريا، فضلاً عن العملية السياسية في العراق.