الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع.

ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيانا جاء فيه "من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال موقت عبر شارع صلاح الدين"، مشيرا الى أنه سيتاح الانتقال عبره "لمدة 48 ساعة" اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها بدأت المرحلة "الأساسية" في هجومها على مدينة غزة، وقالت إن قواتها وسّعت عملياتها البرية وتتقدّم نحو وسط المدينة.

واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى مثل هذا الاتهام.

وقدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها. وتطلب إسرائيل منذ أسابيع من سكان غزة إخلاءها، والتوجّه جنوبا.

وقدّر مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من المدينة قبل بدء العملية الليلة الماضية التي لقيت تنديدا من دول عدة. وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف "المذبحة" في غزة.