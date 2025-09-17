‏أكسيوس: نتنياهو يسعى للقاء الشرع نهاية أيلول ‏

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء ‏الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس ‏السوري أحمد الشرع، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.‏

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في الحكومة الاسرائيلية قوله إن ‏نتنياهو يخطط لعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنهاية أيلول/سبتمبر، لكنه ‏أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد الاجتماع تبدو ‏ضئيلة في هذه المرحلة.‏

ويعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير ‏الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية رون ديرمر، ‏اجتماعاً جديداً يوم الخميس المقبل في العاصمة الأذربيجانية ‏باكو، ضمن سلسلة لقاءات تُجرى تحت ضغط الإدارة ‏الأميركية، تهدف إلى تسريع التفاهمات الأمنية بين الطرفين، ‏وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".‏