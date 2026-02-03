توقعات الطقس في إقليم كوردستان للـ48 ساعة القادمة: أمطار رعدية وتحذيرات للسائقين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نشرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وأعلنت أن إقليم كوردستان سيقع اعتباراً من بعد ظهر اليوم تحت تأثير منخفض جوي عميق، حيث ستشمل موجة من الأمطار معظم المناطق.

ووفقاً لتقرير الأنواء الجوية، فإنه اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 3 شباط/فبراير 2026، ونتيجة لاندماج منخفضين جويين من العراق والبحر الأحمر، ستبدأ موجة أمطار على شكل زخات خفيفة ومتوسطة. ومن المتوقع أن تكون نسبة هطول الأمطار أعلى في مناطق غرب أربيل، خبات، كوير، ميركسور، عقرة، وبجيل.

كما أشار التقرير إلى أن تأثير هذه الموجة سيمتد ليشمل حدود محافظة السليمانية وإدارة راپەڕين. أما في حدود إدارة كرميان، فستكون الأجواء أكثر عدم استقرار، مع توقعات بحدوث عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة. ومع هطول الأمطار، هناك احتمالية لتساقط حبات البرد (الحالوب) واختلاط المطر بالغبار في بعض المناطق.

وبالنسبة ليوم غد الأربعاء، 4 شباط/فبراير 2026، ذكرت الأنواء الجوية أن السماء ستكون غائمة جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الجبلية. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين مقارنة باليوم.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء:

أربيل: 15 درجة

السليمانية: 11 درجة

دهوك: 13 درجة

حلبجة: 13 درجة

زاخو: 13 درجة

ئاكري.عقرة: 14 درجة

حاج عمران: 4 درجات (أدنى درجة)

وتحذر مديرية الأنواء الجوية من نشاط في سرعة الرياح أثناء هطول الأمطار، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية إلى أقل من 7 كم، لذا دعت المواطنين والسائقين إلى توخي الحذر والحيطة أثناء تنقلاتهم.