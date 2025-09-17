الأعرجي يدعو إلى نبذ الخطاب الطائفي في الحملات الانتخابية العراقية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تجنّب الخطاب الطائفي واعتماد البرامج الواقعية والأهداف المستقبلية في حملاتهم الدعائية.

وقال الأعرجي، خلال مؤتمرٍ حول مكافحة الخطاب المتطرف في الحملات الانتخابية إن "العراق مقبل على محطة وطنية مهمة بإجراء الانتخابات البرلمانية، وقد هيأت الحكومة بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات كل متطلبات هذا الاستحقاق الديمقراطي".

وأكد أن المجتمع العراقي بلغ مستوى من الوعي يجعله يرفض التطرف والخطابات التحريضية، في حين يجد خطاب الاعتدال والتماسك المجتمعي دعماً واسعاً، مشدداً على أن "التطلعات الوطنية تنحصر في بناء عراق ديمقراطي اتحادي تسوده العدالة الاجتماعية".

وأشار الأعرجي إلى أن العراق، بما يمثله من ثقل في منطقة مليئة بالتحديات، استطاع ترسيخ تجربة ديمقراطية تفتقر إليها الكثير من دول الجوار.

واختتم بالقول إن الانتخابات تمثل أبرز مظاهر الديمقراطية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان نزاهة ونجاح الاستحقاق المقبل.