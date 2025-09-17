توضيح من المتحدث باسم حكومة كوردستان بشأن قضية الرواتب والنفط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستتان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، بياناً بشأن قضية الرواتب واستئناف تصدير نفط كوردستان.

وجاءت كالآتي:

*أمهل مجلس الوزراء العراقي وزير النفط العراقي 48 ساعة لإيجاد حل لملف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

*وافقت شركات إنتاج النفط على التعامل وفق قوانين العراق وتخلّت عن مطلبها السابق المتعلق بضمان حقوقها وفق القوانين الدولية.

*حكومة إقليم كردستان قدّمت كتاباً رسمياً أبدت فيه استعدادها لتسليم حصتها من النفط إلى شركة "سومو".

*من الضروري أن يُرافق تسليم النفط إرسال رواتب شهر تموز/7 والشهور التالية لموظفي إقليم كوردستان.

*في الأساس، لم تكن هناك حاجة لكل هذه الإجراءات، إذ لا يوجد أي مبرر لعدم إرسال رواتب الإقليم، وما ينبغي أن يُعتمد فقط هو قوانين الموازنة والقوانين المالية والدستور، ولا يمكن لأي سبب آخر أن يُعيق صرف الرواتب. حكومة إقليم كوردستان نفذت جميع التزاماتها، وعدم إرسال الرواتب أمر غير مبرر.

*إنتاج النفط عاد تدريجياً إلى وضعه الطبيعي، ويبلغ حالياً 233 ألف برميل يومياً. استئناف التصدير يجب أن يكون في خدمة الوضع المالي للعراق والإقليم.

*كل جهود حكومة الإقليم وتنفيذها لمطالب الحكومة الاتحادية تصبّ في هدف واحد: ألّا يُحرم موظفو الإقليم من رواتبهم.

*وفيما يتعلق بالإيرادات الداخلية، فإن ما حدده القانون هو ما تلتزم به حكومة الإقليم من دون زيادة أو نقصان.