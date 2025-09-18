مسلح في بنسلفانيا يقتل ثلاثة شرطيين ويصيب آخرَيْن قبل أن ترديه الشرطة

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أطلق مسلّح النار على خمسة شرطيّين في ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتّحدة فقتل ثلاثة منهم وأصاب الآخرين بجروح خطرة قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال كريستوفر باريس، قائد شرطة الولاية، للصحافيين "بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة شرطيين تعرّضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة"، بينما نقل الشرطيان الجريحان إلى المستشفى وهما "في حالة حرجة لكن مستقرة".

وأضاف أنّ مطلق النار أصيب برصاص الشرطة وفارق الحياة بدوره.

ووقعت الأحداث عصر الأربعاء في بلدة كودوروس بمقاطعة يورك، على بُعد حوالي 185 كيلومترا غرب مدينة فيلادلفيا.

وكان عناصر الشرطة يحقّقون في قضية عنف منزلي عندما تعرّضوا لإطلاق النار.

وشارك في المؤتمر الصحافي حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو الذي قال "هذا يوم مأسوي ومروّع للغاية لمقاطعة يورك وولاية بنسلفانيا بأكملها".

AFP