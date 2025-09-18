طقس العراق.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة الاسبوع المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 18 أيلول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع تصاعد الغبار خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من 30كم/بالساعة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد"، مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق :بغداد وبابل 38، كربلاء المقدسة39، النجف الأشرف وواسط 40، الديوانية 41 ،ميسان والمثنى 42،ذي قار 43،البصرة45، الأنبار وصلاح الدين36، ديالى 37، دهوك 31، السليمانية 33، أربيل 34، وكركوك ونينوى 35".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع ظهور غيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من 25كم/ساعة مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد".

وتابع أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة في المنطقة الشمالية، وشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".