مدير منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

أربيل (كوردستان24)- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الخميس من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبا بـ"وضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية".

وقال تيدروس في منشور على "إكس" إن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، تدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية"، محذرا من أن "المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية".

وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في مدينة غزة التي تتعرّض لقصف متواصل في إطار هدف الدولة العبرية المعلن للسيطرة الكاملة على كبرى مدن القطاع التي تعتبرها آخر معاقل حماس، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف "المذبحة".

وأتى هذا التصعيد فيما اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ إسرائيل عازمة على "الذهاب حتى النهاية" في حملتها العسكرية في غزة وليست منفتحة على محادثات سلام جادة.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة "بنى تحتية عسكرية" للحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن بعيد توجيهه إنذارا بالإخلاء. ومساء الثلاثاء، أكد الجيش اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن بعدما دوت صافرات الإنذار في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتعرّضت مدينة غزة، وهي الأكبر في القطاع، لقصف عنيف ومكثف، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحافيين "ما بدأناه الليلة الماضية هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة"، مشيرا الى أن الجيش يقدّر وجود ألفين الى ثلاثة آلاف مقاتل من حماس في المدينة.

وأكد أن القوات تتقدم نحو وسط المدينة التي تعرّضت لقصف إسرائيلي مكثّف على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأوضح "وسّعت قيادة المنطقة الجنوبية العملية البرية في المعقل الأساسي لحماس في غزة، وهو مدينة غزة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مدينة غزة "تحترق"، مشيرا الى أن الجيش "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد والجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".

وأتى الاعلان عن هذه المرحلة الجديدة غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل بعد أيام من استهداف الدولة العبرية قادة حماس في الدوحة. وحذّر روبيو قبيل توجهه الى قطر من أن أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف "لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

من جهته، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء حركة حماس من مغبة استخدام الرهائن "دروعا بشرية"، وقال ردّا على سؤال بشأن الهجوم "سننتظر ونرى ما سيجري".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنّه سيلتقي ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.