مشروع "بوابة قوشتپە" يرى النور بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بناءً على توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يجري تنفيذ مشروع "بوابة قوشتپە"، على أن يكتمل خلال أقل من ستة أشهر، بحسب ما أعلن قائمقام قضاء قوشتپە بژار ملا خدر.

وقال القائمقام في تصريح لكوردستان24، الخميس، إن رئيس الحكومة كان قد تعهّد خلال كلمته التاريخية بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع ماء قوشتپە، بتحويل مداخل المنطقة إلى مداخل حضارية تليق بأهلها وزوارها.

وأضاف: "بعد تسعة أشهر من العمل على هذا التعهّد، بدأنا بتنفيذ أجمل بوابة على مستوى العراق، والتي ستقام على المدخل الممتد لمسافة خمسة كيلومترات نحو حدود قضاء قوشتپە. المدخل الحالي يفتقر لمعايير السلامة والجمالية، وكان مثار قلق للسكان لسنوات".

وأوضح ملا خدر أن المشروع يُنفذ بأيادٍ محلية وبإشراف فرق هندسية من المنطقة، مؤكداً أن البوابة لن تقتصر فائدتها على تحسين مظهر الطريق، بل ستوفر مساحات خضراء أشبه بحديقة صغيرة يستفيد منها الأهالي، وتتوفر فيها جميع شروط الصحة والسلامة.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من بداية حدود القضاء وحتى نهايته، بما يسهم في تنمية المنطقة عمرانياً واقتصادياً. وأضاف: "لدينا خطط مستقبلية لإقامة مدينة متكاملة للمعارض وصالات عرض السيارات، لتكون بمثابة بورصة تجارية يقصدها الزوار من مختلف مدن العراق، إلى جانب مشروع منطقة صناعية، لكن ذلك سيتطلب وقتاً أطول لتنفيذه".

واختتم القائمقام حديثه بالقول: " مثلما أكد رئيس الحكومة في 17 أيلول 2024، بأن نعمل على تنفيذ الخطط، خطوة بخطوة. فهذه المنطقة حُرمت طويلاً من الخدمات الأساسية، لكن دعم رئيس الحكومة لأهالي قوشتپە يمهّد لمرحلة جديدة من التطوير والازدهار ونحن حاليا بصدد تنفيذ الخطط وفق برنامج الحكومة".