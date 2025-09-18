كهرباء السليمانية: 8% من الإيرادات تُخصص لصيانة الشبكة والاستعداد للشتاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لكهرباء السليمانية عن خططها المكثفة للاستعداد لموسم الشتاء، مؤكدة أن كافة التجهيزات اللازمة لتأمين وصيانة الشبكة الكهربائية في مناطق السليمانية ودوكان ودربنديخان قد تم توفيرها.

وفي مقابلة خاصة مع كوردستان24، أوضح المتحدث باسم كهرباء السليمانية، سيروان محمد، أن المديرية تعمل وفق قرار حكومي يسمح لها بتخصيص نسبة من إيراداتها لتمويل مشاريع الصيانة والتطوير.

وقال محمد: "ليس لدينا ميزانية مخصصة من الحكومة منذ أكثر من أربع سنوات. لذلك، ووفقًا لقرار صادر عن حكومة الإقليم، يتم تخصيص 10% من إيرادات الكهرباء التي نجمعها لتمويل أعمالنا".

وأضاف موضحًا آلية توزيع الميزانية: "8% من هذه النسبة تخصص لتنفيذ المشاريع وشراء المواد والمستلزمات الكهربائية، بينما تُستخدم الـ 2% المتبقية لتغطية تكاليف عدادات الطاقة".

وأكد المتحدث أن هذه الميزانية مكّنت المديرية من تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية سنويًا، بما في ذلك إيصال الكهرباء إلى القرى والأحياء الجديدة، وذلك بالاعتماد الكلي على إيراداتها.

واستعدادًا لفصل الشتاء، الذي يشهد زيادة في الأحمال على الشبكة، قامت المديرية بتنفيذ مناقصتين رئيسيتين:

المناقصة الأولى: بقيمة 450 مليون دينار عراقي، وتشمل مناطق شرق السليمانية ودربنديخان.

المناقصة الثانية: بقيمة تتجاوز 300 مليون دينار، وتغطي مناطق غرب السليمانية ودوكان.

ومن المتوقع أن يتم توفير جميع المواد اللازمة خلال الأسبوعين القادمين للبدء في أعمال الصيانة والتجديد.

وعن مشاريع إنارة الشوارع، أشار محمد إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليًا في منطقة دربنديخان على فحص المحولات وإجراء المسوحات اللازمة، تمهيدًا لبدء العمل في المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة لضمان تقليل المشاكل الفنية والاستجابة السريعة لأي طارئ خلال الشتاء.