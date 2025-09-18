بعد خفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الخميس بسبب ارتفاع الدولار، عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3654 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار أمس الأربعاء.

العقود الآجلة تسليم ديسمبر تراجعت 0.8% إلى 3688 دولارا، وصعد الدولار 0.2% ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام، ووصف رئيسه جيروم باول هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

الذهب قفز 39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.50 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1368 دولارا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1159 دولارا.

المصدر.. وكالات اقتصادية