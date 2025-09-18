انطلاق المهرجان الثاني للمنتجات المحلية في ئاكري "عقرة"

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بمشاركة أكثر من 70 مزارعاً وتاجراً، تنطلق اليوم الخميس، 18 أيلول 2025، فعاليات المهرجان الثاني لمنتجات ئاكري المحلية في ساحة علوةئاكري.

وقال مدير زراعة ئاكري فاضل مصطفى، لمراسل كوردستان24 آري حسين، إن المهرجان سيستمر حتى الساعة 12 من منتصف ليل السبت، 20 أيلول 2025، وسيكون مفتوحاً يومياً أمام الزوار من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

وتوقع مصطفى أن يشهد المهرجان إقبالاً واسعاً من الزائرين، موضحاً أن أكثر من 70 مزارعاً وتاجراً إلى جانب خمس شركات أغذية يشاركون في المعرض، كما نُصب 70 جناحاً لعرض وتسويق المنتجات المحلية لآكري ومناطق أخرى من إقليم كوردستان.

رضوان رمضان، أحد مزارعي قضاء ئاكري، شدّد على أهمية تنظيم المهرجان، وقال لمراسل كوردستان24: جلبنا إلى المهرجان أكثر من خمسة أنواع من الأرز الكوردي، إضافة إلى منتجات أخرى مثل: البرغل، والفاصولياء، والباقلاء، والسمسم، والمشمش المجفف، وغيرها الكثير من منتجات ئاكري. نحن على ثقة بأن جميعها ستُباع، نظراً للإقبال الكبير على المنتجات المحلية للمنطقة.

أما الحاج حكمت، أحد مربي النحل المعروفين في ئاكري، فقد وجّه شكره عبر كوردستان24 لحكومة إقليم كوردستان على تنظيم المهرجان، قائلاً: هذا المهرجان فرصة مهمة لتسويق منتجاتنا المحلية، وخاصة العسل. كما نستطيع في فترة وجيزة بيع منتجات عملنا وجهودنا طوال العام.