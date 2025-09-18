رئيس حكومة إقليم كوردستان يخصص ملياري دينار لإجراءات الوقاية من حدوث الفيضانات

منذ ساعتين

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن تخصيص ملياري دينار بتوجيه وموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لمعالجة مشكلات تصريف المياه وتطوير شبكات المجاري الطبيعية لمياه الأمطار، إلى جانب معالجة النواقص والمشكلات القائمة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في ديوان المحافظة برئاسة أومید خوشناو، بحضور نواب المحافظ وأقضية بنصلاوه وقوشتپە، إضافة إلى المدراء العامين للمياه والمجاري والبلديات، ورؤساء الوحدات الخدمية والبيئية في أربيل.

وبحسب بيان المحافظة، ناقش الاجتماع الاستعدادات لموسم الأمطار المقبل، بما في ذلك تنظيف مجاري المياه والأنفاق والمناهل، وإزالة العوائق من القنوات الطبيعية، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة للفيضانات. وأكد المحافظ أن الخطط الموضوعة في السنوات الماضية، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، ساعدت على تقليل مستوى التهديدات التي قد تشكلها السيول على مدينة أربيل وضواحيها.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شدد أيضاً على ضرورة رفع مستوى الاستعدادات لموسم الشتاء، عبر حملات تنظيف شاملة لشبكات تصريف المياه، وتنسيق الجهود بين الدوائر الخدمية المختلفة، من أجل مواجهة أي تغيرات مناخية غير متوقعة.

وأكد خوشناو أن الأموال المخصصة ستُوزع بين مديريات المجاري، والمياه، وصيانة الطرق والجسور في أربيل، لمعالجة النقاط الضعيفة وضمان انسيابية أفضل لتصريف المياه. كما شدد على الإسراع بتنفيذ الإجراءات اللازمة قبل بدء موسم الأمطار تفادياً لأي أزمات قد تؤثر على المواطنين.