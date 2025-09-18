ضبط حاويتين محمّلتين بأدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن ضبط حاويتين تحتويان على أدوية ومستلزمات طبية ومكملات غذائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الحاويتين تم ضبطهما في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، بعد أن جرى إخفاء محتوياتهما خلف مواد مصرح بها.

وأضافت أن الأدوية والمستلزمات لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة الصحة، كما لا توجد مستندات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية أو خضوعها للفحوصات المختبرية اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الطبي أو البشري، فضلاً عن نقلها داخل حاوية حديدية غير مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط وإحالة الحاويتين إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي، تمهيداً لعرض القضية أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.