ترامب يؤكد أنه على "خلاف" مع ستارمر في شأن الاعتراف بدولة فلسطين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه على خلاف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر في شأن نية الأخير الاعتراف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي مع ستارمر في تشيكرز بانكلترا "أنا اختلف مع رئيس الوزراء حول هذه النقطة. إنه واحد من خلافاتنا القليلة".

وقال ترامب في اليوم الثاني والأخير من زيارة الدولة التي يجريها للبلاد "أريد أن يتوقف هذا، أريد أن يتم إطلاق سراح الرهائن" متهماً حماس "باستخدامهم كطعم".

وأعلن كير ستارمر في تموز/يوليو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر ما لم تتعهد إسرائيل بسلسلة من الالتزامات منها وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعارض الولايات المتحدة هذا الاعتراف بشكل مطلق، بينما تستعد فرنسا وكندا ودول غربية أخرى لاتخاذ هذه الخطوة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وقال كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني الخميس، إن هذا الاعتراف "جزء من حزمة تدابير نأمل أن تسمح لنا بالخروج من الوضع المروع الذي نجد أنفسنا فيه حالياً" داعياً إلى "إدخال المساعدات بسرعة إلى غزة".

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة الخطة متهماً ستارمر بمكافأة "إرهاب حماس الهمجي".

ورداً على سؤال الخميس، أكد ستارمر أن حماس "منظمة إرهابية لا يمكن أن يكون لها دور في حكم دولة فلسطين مستقبلاً".

وفقاً لصحيفة "ذي تايمز" يتوقع أن يضع ستارمر اللمسات الأخيرة على خططه للاعتراف بدولة فلسطينية نهاية هذا الأسبوع، قبل اجتماعات الأمم المتحدة الاثنين في نيويورك.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مكثفاً على مدينة غزة الخميس حيث يشن هجوماً برياً واسعاً، مما تسبب بنزوح جديد للسكان.

وأسفر هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1219 شخصاً على الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصاً خطفوا في ذلك اليوم، لا يزال 47 محتجزين في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 25 منهم.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية رداً على ذلك إلى مقتل 65141 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التابعة لحماس وتعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.

المصدر: فرانس برس