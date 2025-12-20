تحسن الهضم وصحة الأمعاء... إليك أفضل 8 أطعمة غنية بالألياف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلعب الألياف الغذائية دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين عملية الأيض.

فمن الفاصوليا السوداء والبازلاء إلى الأفوكادو وبذور الشيا، توفر الأطعمة الغنية بالألياف فوائد متعددة، بما في ذلك دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء وتقليل الالتهابات في الجسم.

ويعدد تقرير نشره موقع فيريويل هيلث قائمة أفضل الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن إضافتها بسهولة إلى وجباتك اليومية لتعزيز الصحة العامة والشعور بالشبع.

1. الفاصوليا السوداء

تحتوي الفاصوليا السوداء، إلى جانب أنواع الفاصوليا الأخرى، على نسب مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. ويُعدّ كلا النوعين مهمين للحفاظ على صحة جيدة للأمعاء. ويمكن تناول الفاصوليا السوداء كطبق جانبي أو إضافتها إلى السلطات أو الشوربات أو أطباق الحبوب.

2. البازلاء الخضراء

تُعدّ البازلاء الخضراء وسيلة غنية بالألياف لإضافة مزيد من الألوان إلى طبقك. وعلى الرغم من اعتبارها خضاراً في عالم الطهي، فإن البازلاء الخضراء تُصنّف تقنياً ضمن البقوليات، مثل الفاصوليا. وهي متوفرة طازجة أو مجمّدة أو معلبة.

3. العدس

ينتمي العدس، مثل الفاصوليا، إلى عائلة البقوليات، ويتوفر بألوان متعددة تشمل الأحمر والبني والأسود. ويمكن تناول العدس وحده كطبق جانبي، أو إضافته إلى الشوربات واليخنات لإضفاء نكهة غنية.

4. الحمص

يُعدّ الحمص، المعروف أيضاً باسم حبوب الغاربانزو، عنصراً أساسياً في مطابخ البحر الأبيض المتوسط، وهو غني بالعناصر الغذائية والألياف. ويمكن تناوله في السلطات أو الأطباق الجانبية، أو خلطه لتحضير الحمص وأنواع أخرى من الصلصات. وبفضل نكهته المعتدلة، يمكن طحن الحمص وتحويله إلى دقيق لصناعة الكعك والمعكرونة وغيرهما.

5. الإدامامي

الإدامامي حبوب فول الصويا الصغيرة التي تنمو داخل قرون. ومثل الأنواع الأخرى من الفاصوليا، فهي غنية بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي. ويمكن تناول الإدامامي بوصفها وجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات أو الأطباق المتنوعة.

6. الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو غذاءً خارقاً متعدد الفوائد؛ إذ يحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة وألياف. ويمكن تناوله بطرق مختلفة، منها تناوله وحده، أو إضافته إلى البسكويت أو الخبز المحمّص، أو إدخاله في السلطات أو العصائر. كما يمكن هرسه لتحضير الغواكامولي أو أنواع أخرى من الصلصات.

7. بذور الشيا

تُعدّ بذور الشيا بذوراً صغيرة الحجم، لكنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف. ويمكن إضافتها إلى العصائر أو المخبوزات، أو نقعها في الحليب طوال الليل لتحضير بودنغ الشيا.

8. التوت الأسود وتوت العليق (الرازبيري)

يرى كثير من الخبراء التوت من بين أكثر الأطعمة صحة، نظراً لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية. ويتميّز التوت الأسود وتوت العليق بفوائد إضافية لارتفاع محتواهما من الألياف؛ ما قد يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أفضل مقارنة بفواكه أخرى. ويمكن تناولهما وحدهما، أو إضافتهما إلى السلطات أو الزبادي، أو إدخالهما في العصائر.

ما أهمية الألياف؟

تُعدّ الألياف جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي، إلا أن معظم الناس لا يحصلون على الكمية الكافية منها. ويمكن أن يساعد إدخال مزيد من الألياف إلى النظام الغذائي في تحقيق فوائد عدة، من بينها:

زيادة الشعور بالشبع

تنظيم مستويات السكر في الدم

تحسين عملية الأيض

دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء

تقليل الالتهابات في أنحاء الجسم

كم نحتاج من الألياف يومياً؟

تختلف كمية الألياف التي يحتاج إليها الشخص يومياً من فرد إلى آخر. وتوصي وزارة الزراعة الأميركية بتناول 22 إلى 28 غراماً من الألياف يومياً للنساء البالغات، و28 إلى 34 غراماً يومياً للرجال البالغين.

وتذكّر أهمية إدخال توازن من العناصر الغذائية في وجباتك، إذ إن الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون جميعها ضرورية لنظام غذائي متوازن.