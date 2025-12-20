إسرائيل تعتقل روسياً بتهمة تصوير منشآت حساسة لفائدة إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت السلطات الإسرائيلية عاملاً روسيًا مقيمًا بالبلاد بشبهة التجسس وإرسال صور موانئ وسفن وبنى تحتية داخل إسرائيل إلى جهات استخباراتية إيرانية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة الأمن العام الإسرائيلية (الشاباك) ومديرية أمن المؤسسة الدفاعية (مالماب)، الجمعة، أن فيتالي زفياغنيتسيف، البالغ من العمر 30 عامًا، وصل إلى إسرائيل بتصريح عمل كعامل أجنبي.

وأضاف البيان أنه جرى اعتقال زفياغنيتسيف مطلع الشهر الجاري للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانية، وفق ما نقلته يورونيوز.

وقال البيان: "كشف التحقيق أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ فيتالي في الحفاظ على اتصال مع عميل استخباراتي إيراني، أطلق على نفسه اسم رومان، وادعى أنه يعيش في العاصمة الروسية موسكو".

و"بتوجيه من رومان"، وفق البيان، "قام فيتالي، تحت غطاء السياحة، بتنفيذ مجموعة متنوعة من مهام التصوير للبنية التحتية والسفن في الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفي مقابل هذه المهام، تلقى أموالاً من خلال الوسائل الرقمية".

وبحسب البيان، "كان فيتالي مدركًا أن التصوير يندرج ضمن مهمات تجسس من قبل عناصر تسعى إلى الإضرار بإسرائيل، لكنه استمر في تنفيذ مهام إضافية تلقاها من مشغله، وذلك لأسباب مالية".

وقالت إذاعة الجيش إن المشتبه به تمكن من تصوير عشرات المقاطع لمنشآت شديدة الحساسية داخل إسرائيل، وعمل لفترة طويلة دون كشفه من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن احتجزت فيتالي أثناء تصويره في ميناء.

وفي إحدى الحالات، احتجزته الشرطة أثناء تصويره في مرسى هرتسليا، وسط إسرائيل، قبل أن تُفرج عنه إثر حذفه المقاطع المصوّرة، ليواصل لاحقًا التجسس لصالح إيران، بحسب الإذاعة.

ومن الأماكن التي قام فيتالي بتصويرها، ذكر التقرير ميناء حيفا، وسفن عسكرية حساسة للبحريتين الإسرائيلية والأمريكية في ميناء إيلات، وميناء أشدود، ومصافي النفط في حيفا.

لكن محاولته تصوير قاعدة رامات دافيد الجوية شمالي البلاد أدت إلى إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، دون أن يتمكن من إرسال المواد المصورة إلى مشغله الإيراني، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه أُلقي القبض عليه أخيرًا أثناء محاولته تصوير قاعدة رامات دافيد الجوية، ولم يتمكن من إرسال المواد المصوّرة إلى مشغّله الإيراني.

وسبق للشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" أن أعلنا خلال السنوات القليلة الماضية اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع وكلاء إيرانيين.

وخلال الشهر الجاري، حذّر رئيس بلدية بات يام سكان المدينة الواقعة ضمن منطقة تل أبيب الكبرى من التعاون مع جهات إيرانية تحاول تجنيدهم كعملاء.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن البلدية على تواصل مع الأجهزة الأمنية، بما فيها الشاباك، بشأن "احتمال وقوع بعض سكاننا في شِباك الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف أن بعض السكان قد "يتعاونون" مع هذه الجهات "استجابةً للرسائل التي تُرسل إلى هواتفنا".