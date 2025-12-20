طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 20 كانون الاول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الضباب (2-4) كم".

وتابع، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 14، الأنبار 15، أربيل ودهوك ونينوى 16، بغداد وصلاح الدين 17، ديالى وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار والمثنى وميسان وبابل والبصرة والديوانية والبصرة 18، واسط 19".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي على العموم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط إلى (30-40) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

وبين، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الضباب (1-3) كم".