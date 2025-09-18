ترامب يعبّر عن خيبة أمل كبرى من بوتين في ختام زيارته لبريطانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خذله حقاً" بعدم تجاوبه مع مساعيه لوقف الحرب في أوكرانيا، عقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني الخميس في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وبعد مراسم ملكية حظي بها ترامب في قصر ويندسور حيث استقبله الملك تشارلز الثالث الأربعاء، انتقل الرئيس الأمريكي الخميس إلى تشيكرز مقر إقامة ستارمر الريفي حيث تباحثا في قضايا سياسية واقتصادية.

وفي حين لم يوجّه ترامب انتقادات لستارمر، على عكس ما فعل لدى لقائه غيره من القادة، نصحه باستخدام الجيش لكبح الهجرة غير النظامية.

من جهته، أشار ستارمر إلى وجوب ممارسة مزيد من الضغوط على بوتين لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، لكنه حرص على عدم ممارسة ضغوط مباشرة على ضيفه.

أما ترامب فأعرب عن خيبة أمله حيال بوتين، لعدم تجاوبه مع مساعي وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه اعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستكون "أسهل" نزاع يوضع حد له "بسبب علاقتي بالرئيس بوتين، لكنه خذلني. لقد خذلني حقاً".

وحضّ ترامب الدول الأوروبية على التوقف عن شراء النفط الروسي، في محاولة لدفع بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال "إذا انخفض سعر النفط، سيوقف بوتين الحرب".

المصدر: فرانس برس