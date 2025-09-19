جرح مواطن كوردي واختطاف آخر في كمين مسلح لارهابيي داعش

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تعرض مدنيان كرديان لكمين نصبه مسلحو داعش الارهابي في ناحية پردێ التابعة لمحافظة كركوك، ما أسفر عن إصابة أحدهما واختطاف الآخر. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة، وجهود التنظيم الإرهابي لزعزعة الاستقرار.

وأفاد مراسل "كردستان 24" في كركوك هيمن دلو، أن الحادث وقع بين قريتي زردك وبيباني في ناحية پردێ. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها كوردستان24 من مصدر في شرطة پردێ، ان المدنيان كانا في طريقهما من منطقة شوان إلى ناحية پردێ عندما اعترض طريقهما أربعة مسلحين تابعين لتنظيم داعش.

وأضاف المصدر، "ان المسلحين اوقفوا المدنيين واجروا معهما تحقيقا واستجوابا قبل ان يقوما باعتقالهما، وهما كل من بالا نجم الدين وسامان وحيد".

وأشار مراسلنا الى، ان "المسلحين قاموا بتفتيش جيوب المدنيين. وعندما وجدوا بطاقة هوية بالا نجم الدين، الذي يعمل في شرطة الدفاع والطوارئ، قاموا بتصويرها بهواتفهم النقالة، قائلين إنهم "اعتقلوا شخصًا كافرًا". بعد ذلك، أطلق المسلحون رصاصتين على بالا نجم الدين، فسقط أرضًا. ظن المهاجمون أنه فارق الحياة، فتركوه في المكان واقتادوا سامان وحيد معهم إلى جهة مجهولة.

وعلى الرغم من اصابته، تمكن بالا نجم الدين من الزحف والوصول الى احدى القرى المجاورة، وقام الاهالي بنقله الى المستشفى، حيث يتلقى العلاج، اما مصير سامان لا يزال مجهولا حتى الان.

وباشرت القوات الامنية حملة بحث واسعة في المنطقة لتعقب المسلحين وتحرير المختطف.