شي وترامب يجريان محادثة هاتفية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر رسمي أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب باشرا مساء الجمعة محادثة هاتفية مُرتقبة جداً في خضم توترات تجارية واستراتيجية.

وقال المصدر بعيد الساعة 20,00 بتوقيت بكين (12,00 ت غ) "مساء يوم 19 أيلول/سبتمبر يُجري الرئيس شي جين بينغ محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ويُتوقع أن يناقش ترامب وشي قضايا شائكة عديدة بينها مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين بلديهما وهما أكبر اقتصادين في العالم، واجتماع مُحتمل بين الرئيسين.

وهذا الاتصال الهاتفي هو الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، والثالث منذ بداية العام إذ أجريا مكالمة هاتفية في 17 كانون الثاني/يناير.

وخلال مباحثاتهما في 5 حزيران/يونيو، قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة الصين، وأكد أنه دعا شي لزيارة الولايات المتحدة.