ترامب يعلن أنه سيستقبل الرئيس التركي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 25 أيلول/سبتمبر، مُرجحاً أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن صفقة طائرات مقاتلة بعد تباين طويل الأمد بشأنها.

وهذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها أردوغان للبيت الأبيض منذ العام 2019 خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، علماً أن توتراً ساد العلاقة بين الرئيس السابق جو بايدن وأردوغان.

وأوضح ترامب أن أردوغان سيزور البيت الأبيض الخميس بعد أن يشارك الرئيسان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال ولاية ترامب الأولى، استبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامجها لتطوير مقاتلات إف-35، عازية ذلك إلى قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "نحن نعمل مع الرئيس (أردوغان) على العديد من الصفقات التجارية والعسكرية، بما في ذلك صفقة كبيرة لشراء طائرات بوينغ، صفقة كبرى (لمقاتلات) إف-16، ومواصلة المباحثات بشأن إف-35، والتي نتوقع أن نختمها بشكل إيجابي".

وأضاف "أتطلع الى لقائه في 25" أيلول/سبتمبر.

المصدر: فرانس برس