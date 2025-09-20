بريطانيا ترحّل مهاجراً ثالثاً إلى فرنسا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رحّلت بريطانيا مهاجراً ثالثاً إيراني الجنسية إلى فرنسا الجمعة، في إطار اتفاق بين البلدين، وذلك بعدما رحلت هنديا وإريتريا خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البريطانية.

ولم تُقدّم الحكومة مزيدا من التفاصيل حول ترحيل الإيراني.

وصباح الجمعة، رحّلت الحكومة البريطانية مهاجرا إريتريا إلى فرنسا جوا، بعدما رفض القضاء الخميس طعنا بقرار ترحيله كان قد تقدّم به.

ووصل هذا الرجل إلى المملكة المتحدة مطلع آب/أغسطس بعد عبوره قناة المانش.

ورحّلت بريطانيا الخميس أول مهاجر إلى فرنسا، وذلك في إطار اتفاق الهجرة الجديد الذي أُبرم بين البلدين خلال الصيف.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بترحيل أول مهاجر بموجب الاتفاق، مؤكدا عزمه على "تكثيف العملية".

وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس، على إعادة مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، في مقابل إرسال مهاجرين موجودين حاليا في فرنسا الى بريطانيا بعدد متساو.

ويهدف الاتفاق الذي يواجه انتقادات حادة من جانب منظمات حقوقية ويستمر حتى حزيران/يونيو 2026 إلى الحد من محاولات العبور بطريقة غير نظامية.

ورغم ذلك، غادر صباح الجمعة عشرات الأشخاص شواطئ شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة متجهين إلى السواحل الإنكليزية، وفق ما نقلته فرانس برس.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا الخميس خلال مؤتمر صحافي مع ستارمر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الهجرة غير النظامية، حتى لو تطلب ذلك "الاستعانة بالجيش".

ورد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ستتبع نصيحة الرئيس الأميركي قائلا "لدينا حرس حدود استثنائيون"، في ما بدا استبعادا لهذا الاحتمال.

وقال وزير التجارة بيتر كايل متحدثا باسم الحكومة "ما نحتاج إليه حقا حاليا هو أن يركز جيشنا على كل القضايا المهمة حقا في كل أنحاء العالم والمرتبطة مباشرة بدفاعنا الوطني".

منذ مطلع آب/أغسطس، شرعت بريطانيا في اعتقال مهاجرين بموجب الاتفاق. وبحسب صحيفة ذي غارديان، انتظر 92 محتجزا مطلع الأسبوع ترحيلهم إلى فرنسا.

ويواجه حزب العمال ضغوطا للحد من الهجرة غير النظامية في مواجهة صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف.

ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير وصل أكثر من 31 ألف شخص إلى السواحل البريطانية بعد عبور قناة المانش، وهو عدد قياسي مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة.

في المقابل، تصل أول دفعة من مهاجرين سيسمح لهم بدخول المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، بحسب الحكومة البريطانية.