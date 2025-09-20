رئيس الوزراء مسرور بارزاني يفتتح طريق شيخان- لالش المزدوج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، طريق شيخان لالش المزدوج بمحافظة دهوك، بعد مرور عامٍ على إرساء الحجر الأساس للمشروع.

وكان رئيس الحكومة قد أرسى الحجر الأساس لمشروع إنشاء طريق شيخان – لالش في الـ 21 أيلول (سبتمبر) 2024، في إطار السعي المتواصل لتحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة بين المناطق.

وفي كلمةٍ له خلال مراسم إرساء الحجر الأساس، أشار حينها مسرور بارزاني إلى أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لوعد قطعه لأهل المنطقة خلال زيارته لمعبد لالش.

وأكد أن الانتهاء من هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع طريق (باعذرة - ايتيت) الذي أُرسي الحجر الأساس له في شهر حزيران 2024، سيشكلان نقلة نوعية في قطاع النقل بالمنطقة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع لخدمة آلاف الزوار الذين يتوافدون سنوياً إلى معبد لالش المقدس، مشيراً إلى أن الطريق الجديد سيسهل حركتهم ويقلل من معاناتهم.

لافتاً إلى أن هذه المنطقة تمثل نموذجاً يحتذى به في التعايش السلمي والتسامح بين مختلف المكونات في كوردستان، مؤكداً التزام الحكومة بخدمة هذه المنطقة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لسكانها.

وأشار رئيس الحكومة إلى استمرارية وتيرة إعادة إعمار كوردستان، مؤكداً أن الحكومة لن تتوقف عن العمل لخدمة المواطنين مهما كانت التحديات.

مبيناً أن المشاريع التي نُفذت في محافظة دهوك هي دليل على تصميم الحكومة على تحقيق أهدافها.

كما تطرق إلى تضحيات الإيزيديين وصمودهم في وجه الصعاب، مؤكداً أنهم حافظوا على هويتهم وثقافتهم رغم كل ما تعرضوا له من مآسٍ ومجازر.

مجدداً التزام الحكومة بحماية حقوقهم، وبذل جهدها لتوفير سبل العيش الكريم لهم وتخفيف معاناتهم.