الشرع: آملُ أن التقي ترامب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- فيما وصل الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس للبلاد منذ عقود، فقد أعرب عن رغبته بلقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجدداً، بهدف تعزيز العلاقات السورية الأمريكية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

ونقلت عنه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إشادته برفع ترامب العقوبات، واصفاً القرار بأنه "تاريخي وشجاع".

واعتبر أن «على المجتمع الدولي ألا يتواطأ مجدداً في قتل الشعب السوري بتعطيل رفع العقوبات. العالم خذل سوريا واليوم بإمكانه المساعدة». وبيّن أن إسقاط نظام الأسد وتولي إدارته الحكم في سوريا ،أعاد الأمل للاجئين والنازحين ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم.

وأضاف: «وقفنا إلى جانب شعبنا الذي قُصِف بالأسلحة الكيميائية، وواجهنا «تنظيم الدولة» وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة». ويرافق الشرع وفد رسمي رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء، ومن المقرر أن تستمر الزيارة خمسة أيام، حيث ستشكل محطة لبحث إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، بما في ذلك إعادة فتح السفارة السورية رسمياً في العاصمة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لتكون أول كلمة لرئيس سوري أمامها منذ عام 1967، يعرض خلالها رؤيته لسوريا الجديدة.

وكانت آخر زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة في حزيران 1967، عندما شارك الرئيس نور الدين الأتاسي في دورة استثنائية للجمعية العامة عقب حرب حزيران/يونيو.

المصدر.. وكالات