البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء الأحد، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وفي تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية أن هذا القرار "هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 سبتمبر".

وأضاف أن البرتغال "تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، مبرزا أن "هذا الموقف لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية أعلنت مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين.

واليوم الأحد، أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

يأتي ذلك فيما تستعد فرنسا مع دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "لن يتحقق".

المصدر.. وكالات