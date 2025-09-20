بريطانيا تطلق موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت المظلم لتجنيد جواسيس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "أم آي 6" الجمعة موقعا الكترونيا على شبكة "الإنترنت المظلم" في محاولة لتجنيد جواسيس في روسيا وحول العالم من خلال توفير قناة اتصال آمنة لهم.

وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع بريطانيا.

وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الالكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" على يوتيوب.

وتوجه ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "أم آي 6"، بالقول للجواسيس المحتملين عند إطلاقه الموقع "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".

ونصح جهاز "أم آي 6" الذي حقق شهرة عالمية من خلال شخصية جيمس بوند للكاتب أيان يان فلمينغ، المهتمين باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، وكذلك استخدام أجهزة وحسابات بريد إلكتروني غير مرتبطة بهم لتجنب إثارة الشكوك.

وأضافت النصيحة التي نشرت بلغات عدة أنه في حال كان "تور" محظورا يمكن استخدام شبكات ال"في بي آن".

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر "مع تغير العالم وتزايد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تكون المملكة المتحدة دائما متقدمة بخطوة على خصومنا".

وأضافت "نعزز جهودهم الآن بأحدث التقنيات ليتمكن جهاز الاستخبارات الخارجية من تجنيد جواسيس جددا للمملكة المتحدة (...) في روسيا وحول العالم".