زراعة كوردستان تحظر استيراد الطماطم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، حظر استيراد محصول الطماطم؛ وذلك بهدف حماية المنتج المحلي في الإقليم والعراق.

وذكرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان أصدرته اليوم الأحد، 1 شباط 2026، أنه من أجل حماية المنتج المحلي وتفعيل "الرزنامة الزراعية المشتركة" على مستوى الإقليم والعراق، وفي إطار التنسيق القائم بين وزارة الزراعة في الإقليم ووزارة الزراعة الاتحادية، وبناءً على طلب مزارعي "جمعية الزبير الزراعية" ومزارعي وسط وجنوب العراق، تقرر فرض حظر على استيراد محصول الطماطم عبر المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه كتاب رسمي بهذا الشأن إلى كافة الدوائر والمؤسسات ذات الصلة في حكومة إقليم كوردستان للبدء بتنفيذ القرار.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي كدعم لمزارعي إقليم كوردستان ومزارعي منطقة البصرة، الذين يشهدون سنوياً تنسيقاً وتعاوناً كبيراً فيما بينهم.