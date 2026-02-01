فؤاد حسين يكشف: توماس باراك يتسلم الملف العراقي خلفاً لمارك سافايا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الخارجية العراقي والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، فؤاد حسين، أن مارك سافايا لم يعد يشغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون العراق.

وقال فؤاد حسين، في مقابلة خاصة مع "كوردستان 24" تُعرض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم: "مارك سافايا لم يعد مبعوثاً لترامب لشؤون العراق، وتوماس باراك هو من يدير الملف العراقي حالياً بدلاً منه".

وبخصوص منصب رئيس الوزراء العراقي، أوضح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية أن "الإطار التنسيقي لا يزال يصر على ترشيح نوري المالكي، لكن الموقف الأمريكي الأخير أوجد وضعاً جديداً، ومن غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن تجاه المالكي مؤقتة أم دائمة".

وفي جزء آخر من المقابلة، تناول فؤاد حسين ملف رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتلك الحق في تقديم مرشح لهذا المنصب، ومع ذلك، فإن الحزب مستعد للتنازل عن كافة مناصبه الأخرى في بغداد لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني مقابل منصب رئيس الجمهورية".

كما شدد على أنه كان من الأفضل لو اتفق الحزبان (الديمقراطي والاتحاد) على مرشح واحد، مؤكداً أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن مجلس النواب هو من سيحسم ملف رئاسة الجمهورية.