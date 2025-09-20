يريفان تحتضن ورشة عمل حول سوريا وغرب كوردستان بمشاركة باحثين أوروبيين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدعم من وزارة الخارجية الأرمنية، وبالتنسيق مع جامعة يريفان، ينظم المركز الأوروبي للدراسات الكوردية ورشة عمل خاصة حول مستقبل سوريا وغرب كوردستان، وتستمر الورشة من 15 وحتى 20 من الشهر الجاري بمشاركة باحثين وخبراء من دول أوروبية مختلفة.

عضو مجلس إدارة المركز الأوروبي للدراسات الكوردية، سيامند حاجو، أوضح في تصريح لكوردستان24، أن الهدف من هذه الورشة هو تسليط الضوء على تجربة أرمينيا في بناء الدولة واحترام حقوق المكونات، وربطها بالتجربة السورية بما يعزز التعارف بين المكونات هناك.

بدورها، قالت ناتالي بنديان، المتخصصة في دراسات الحرب والسلام:

"ما نراه اليوم من مشاركة واسعة للشباب والفتيات أمر مهم للغاية. هذه الفعالية فرصة للتأكيد على أن لا فرق بين مكوّن وآخر، وأنه يمكن العمل على مستقبل مشترك. نحن نؤمن بضرورة الإصغاء إلى أصوات الجيل الجديد والتعرف إلى رؤاهم، خاصة وأن العلاقات بين المكونات في سوريا كانت تعاني من توترات سابقة. لذلك نشعر بالسعادة بأن اللقاء هنا في يريفان أتاح هذا التقارب".

وتشهد الورشة مشاركة واسعة من نشطاء شباب، إعلاميين، وخبراء أجانب يرون في الفيدرالية أحد الحلول الممكنة للأزمة السورية. كما تتضمن الجلسات عروضاً أكاديمية ونقاشات مفتوحة تهدف إلى تقديم رؤى عملية لتعزيز التعايش وبناء نظام سياسي يضمن حقوق جميع المكونات.