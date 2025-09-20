مسرور بارزاني: ماضون في إزالة العراقيل وحماية حقوق شعب كوردستان

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- خلال كلمته في مراسيم افتتاح طريق لالش – شيخان، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن مباحثات حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن الميزانية ومستحقات موظفي الإقليم ما تزال مستمرة، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لطالما سعت من جانبها إلى إزالة العقبات أمام التوصل إلى حلول عادلة.

وأوضح بارزاني أن المعلومات الواردة من بغداد تفيد بوجود اتفاق وتفاهم بين الحكومة العراقية والشركات النفطية، معتبراً ذلك "بداية جيدة لإزالة العراقيل".

وأضاف: "نتمنى أن تتحول هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس يرضي جميع الأطراف، وأن تلتزم الحكومة العراقية بواجباتها تجاه حقوق شعب كوردستان".

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه ملف العلاقات المالية والنفطية بين أربيل وبغداد حراكاً متجدداً، وسط تطلع مواطني الإقليم إلى حلول تضمن صرف رواتبهم واستقرار أوضاعهم المعيشية.