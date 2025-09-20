محافظ دهوك: أكثر من 1300 مشروع نُفذ في المحافظة خلال خمس سنوات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب محافظ دهوك، علي تتر، عن سعادته بافتتاح مشروع طريق شيخان – لالش بعد عام من وضع حجر الأساس له من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وخلال كلمةٍ له ضمن مراسم تدشين طريق شيخان- لالش، اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أشار محافظ دهوك إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية ويعزز مكانة شيخان كنموذج للتعايش السلمي في الإقليم وموطناً لأقدس المواقع الإيزيدية.

ورحب المحافظ بالحضور من المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية، مؤكداً أن افتتاح الطريق الجديد "رمز لاستمرار التعايش واحترام التنوع في كوردستان".

"كابينة الإعمار"

وأشار تتر إلى إنجازات الكابينة التاسعة التي وصفها بـ"كابينة الإعمار"، موضحاً أنها تمكنت من تنفيذ 1342 مشروعاً في محافظة دهوك خلال خمس سنوات، دخل 894 منها الخدمة بينما يستمر العمل في 448 مشروعاً آخر.

وفي قطاع الطرق، كشف المحافظ عن إنجاز 517 كيلومتراً من الطرق الرئيسة خارج المدن، و677 كيلومتراً من طرق القرى، إضافة إلى 550 كيلومتراً من الشوارع الداخلية، أي بمجموع 1744 كيلومتراً خلال الفترة الماضية، رغم التحديات المالية والأزمات المتعلقة بالميزانية.

طريق لالش – شيخان

وبخصوص المشروع الجديد، قال المحافظ إن الطريق يمتد بطول 8.2 كيلومترات وبعرض قياسي، وقد أنجزته شركة نورث لايت قبل شهرين من الموعد المحدد وبجودة عالية. وأضاف أن الطريق سيخدم ليس فقط زوار معبد لالش، بل أيضاً مناطق أخرى مثل ناحية دجلة.

بشرى جديدة لأهالي شيخان

كما أعلن تتر عن موافقة رئيس حكومة الإقليم على مشروع استراتيجي آخر يتمثل في تحويل الطريق الرابط بين جسر باعدرة ودهوك إلى طريق مزدوج، موضحاً أن هذا المشروع سيختصر زمن الرحلة بين شيخان ودهوك إلى النصف.

وختم المحافظ كلمته بتقديم الشكر لحكومة الإقليم على دعمها ومتابعتها، مؤكداً أن هذه المشاريع "تجسد الإرادة الحقيقية لبناء كوردستان رغم كل التحديات".