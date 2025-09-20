هل سيرحل فينيسيوس عن ريال مدريد بسبب ألونسو؟

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بعد ساعات على إيحاء مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو بأن فينيسيوس جونيور كان مستاءً إثر إبقائه احتياطياً أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، أثارت صحيفة AS تساؤلات بشأن مدى أهمية اللاعب بالنسبة إلى تشابي، مشيرة إلى انهيار مفاوضات تجديد عقده، كما لم تستبعد رحيله في يناير.

خلال مؤتمر صحافي الجمعة، سُئل تشابي عن إشراكه فينيسيوس احتياطياً أمام مارسيليا، فأجاب: "أمس رأيت أنه لم يكن الوقت المناسب للتحدث معه، ولكن اليوم كانت ابتسامته أفضل وكان أكثر إيجابية. تحدثت معه".

ووصف فينيسيوس بأنه أحد اللاعبين المهمين في الفريق، مضيفاً: "أُقدّر الجميع كثيراً، وأريد أن يشعر الفريق بأكمله بأهميته".

وأشار إلى أنه يعتمد على "حدسه" في التعامل مع فيني، مستدركاً أن الفريق يخوض "ماراثوناً حتى مايو".

فينيسيوس وخطط تشابي ألونسو

صحيفة AS اعتبرت أن اللاعب والنادي "وجدا نفسيهما، بشكل غير متوقع، في متاهة لا مخرج سهلاً منها".

وأضافت أن فينيسيوس، الذي ينتهي عقده عام 2027، "استُبعد بشكل مفاجئ من خطط تشابي ألونسو"، لافتة إلى أن اللاعب "قلق بشأن ما يحدث في بداية الموسم".

وتابعت أن ذلك يأتي بعدما أثبت فينيسيوس التزامه بما طلبه منه المدرب، أي "أن يكون فينيسيوس جديداً ويضحّي بجزء من أسلوبه الهجومي من أجل الدفاع بشكل أكبر".

المداورة بين فينيسيوس ورودريغو

الصحيفة أشارت إلى أن ريال مدريد فاز بمبارياته الثلاث التي بدأها فينيسيوس أساسياً، كما ساهم في ترجيح كفته بالمباراتين الأخريين.

واعتبرت أنه قدّم مستوى ثابتاً في المواسم الأربعة الماضية، إذ سجل 22 هدفاً وصنع 19 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، وسجل 24 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في موسم 2024-2025، كما سجل 23 هدفاً وصنع 19 تمريرة حاسمة في موسم 2023-2024، إضافة إلى 22 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في موسم 2021-2022.

وذكرت أن اللاعب "مندهش من كيفية بدء هذا الموسم بالنسبة إليه"، مستدركة أنه "لا يرصد استراتيجية يتّبعها النادي لإرغامه على الرحيل أو تجديد" عقده.

وإذ يبدو أن المداورة في مركز الجناح الأيسر مع رودريغو هي "مجرد قرار فني من تشابي"، يبدو "صعباً تفسير سبب عدم رغبة النادي، قبل صيفين، لدى تلقيه عرضاً ضخماً من السعودية، في التفاوض على سعر لبيعه"، حين كان فينيسيوس نجم الفريق، وأدى دوراً محورياً في آخر لقبين بدوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة "ذا بيست".

فينيسيوس بين تشابي وأنشيلوتي

الصحيفة أوردت أن فينيسيوس وريال مدريد أوقفا مفاوضات تجديد عقد اللاعب، بعد كأس العالم للأندية.

فخلال اجتماع أخير بمدريد، خفّض النجم البرازيلي بشكل كبير مطالبه المالية الأولية للتجديد. وحين بدا أن التوقيع وشيك، توقف كل شيء أثناء ذلك الاجتماع.

ورأت الصحيفة أن اللاعب والنادي "يواجهان الآن وضعاً متوتراً"، إذ أن فينيسيوس يرغب بمواصلة حصد الألقاب مع ريال مدريد وتجديد عقده، علماً أنه في موقع تفاوضي قوي، إذ أن عقده ينتهي عام 2027، كما أن ثمة خطراً قائماً لرحيله في صفقة حرة.

أما ريال مدريد ففضّل الانتظار، ربما لأن فينيسيوس ليس بالنسبة إلى تشابي ألونسو، بالأهمية التي كان عليها بالنسبة إلى سلفه كارلو أنشيلوتي، بحسب AS.

هل يرحل فينيسيوس في يناير؟

دخول فينيسيوس في دوّامة المداورة مع رودريغو وتقلّص مشاركاته، سيُقلّلان من قيمته في محاولة لبيعه الصيف المقبل.

كما أن ريال مدريد لا يستطيع تحمّل تمديد عقد فينيسيوس لخمس سنوات، مع راتب ضخم، قبل اتضاح مدى أهميته بالنسبة إلى تشابي، وفق الصحيفة.

واعتبرت أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير اللاعب. وأضافت: "إذا ساءت الأمور، ليس مستبعداً أن يسعى فينيسيوس للرحيل، حتى في الميركاتو الشتوي".

ولفتت إلى أن "العرض الفلكي" من الدوري السعودي "لم يعُد مطروحاً لدى وكلاء اللاعب"، الذي لم يتلقَ حتى الآن أي عرض ضخم من الدوري الإنجليزي الممتاز أو باريس سان جيرمان.

المصدر: الشرق رياضة