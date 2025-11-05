القمر في أقرب نقطة للأرض الليلة.. وسماء المدن تلمع بوهج استثنائي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد سماء العالم، اليوم الأربعاء، ظاهرة فلكية لافتة تُعرف باسم "القمر العملاق"، حيث يقترب القمر من الأرض إلى مسافة تقلّ قليلاً عن 357 ألف كيلومتر، ليبدو أكبر حجماً وأكثر سطوعاً مما هو معتاد.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن هذا الاقتراب يجعل القمر هو الأكبر والأكثر إشراقاً خلال العام، نظراً لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً بالكامل، بل بيضوي الشكل، ما يؤدي إلى تغيّر المسافة بينهما باختلاف مواقع المدار.

ويُطلق مصطلح "القمر العملاق" عندما يتزامن اكتمال القمر مع وجوده ضمن أقرب 10% من مسافته عن الأرض. ونتيجة لهذا القرب، سيبدو القمر الليلة أكبر بنحو 8% وأكثر سطوعاً بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بالقمر المكتمل في أي وقت آخر من السنة.

ومن المتوقع أن يظهر القمر فوق الأفق الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، ويُعدّ المشهد الأكثر روعة عند اللحظات الأولى من ظهوره، حيث يخدعنا ما يُعرف بـ "وهم القمر"؛ إذ يبدو القمر أكبر عندما يكون منخفضاً فوق الأفق ومحاطاً بمبانٍ أو معالم أرضية، بينما يبدأ حجمه بالظهور طبيعياً كلما ارتفع في السماء، رغم أن حجمه الحقيقي لا يتغير.

الظاهرة ستكون مرئية بالعين المجرّدة دون الحاجة إلى معدات خاصة، ما يجعلها فرصة مناسبة لعشّاق التصوير الفوتوغرافي وهواة متابعة الظواهر الفلكية.