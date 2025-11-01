بايرن يُحكم قبضته على الصدارة بتغلبه على ليفركوزن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أحكم بايرن ميونيخ حامل اللقب قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على وصيفه باير ليفركوزن 3-0 السبت في المرحلة التاسعة قبل سفره إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جرمان الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ بايرن (27 نقطة) على فارق النقاط الخمس مع ملاحقه لايبزيغ الذي عاد إلى الوصافة التي فقدها ليوم واحد بعد فوزه على شتوتغارت 3-1 في وقت سابق.

ولم يمنح الفريق البافاري الجمهور أي فرصة لإثارة كانت مرتقبة بين حامل اللقب والبطل في الموسم ما قبل الماضي، فأنهى الأمور في الشوط الأول بثلاثية سيرج غنابري (25) والسنغالي نيكولاس جاكسون (31) ولويك باد بالخطأ في مرماه (43).

وعلى الرغم من أهميته في الخط الهجومي، اختار البلجيكي فنسان كومباني إبقاء الهداف الإنكليزي هاري كاين على مقاعد الاحتياط في الشوط الأول، معتمدا على جاكسون وحده لأول مرة بعدما كان شارك أساسيا أربع مرات، وجميعها إلى جانب كاين.

وكشّر بايرن عن أنيابه وبدا في مستوى مختلف عن ليفركوزن بقيادة مدربه الجديد الدنماركي كاسبر هيولماند الذي لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة ضمن البطولة، بعدما خلف الهولندي إريك تن هاغ المقال بعد مرحلتين فقط من بداية الموسم.

وتجمّد رصيد ليفركوزن الذي يسافر إلى البرتغال للقاء بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في دوري الأبطال، عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وانفرد غنابري بالحارس الهولندي مارك فليكن بعد تمريرة بينية من توم بيشوف، سجل على إثرها الأول (25).

وأضاف جاكسون الثاني برأسية قوية مستثمرا عرضية النمسوي كونراد لايمر (31) ثم سجل باد بالخطأ في مرماه محاولا اعتراض عرضية البرتغالي رافايل غيريرو نحو جاكسون (43).

وحافظ بايرن على سجله المثالي بتسعة انتصارات، معززا رقمه القياسي الأوروبي بـ15 فوزا من 15 مباراة في كافة المسابقات منذ بداية الموسم.

فوز أول لمونشنغلادباخ

واستعاد لايبزيغ المركز الثاني بعد يوم من خسارته، إثر فوزه على ضيفه شتوتغارت 3-1.

تقدّم أصحاب الأرض بهدف جيف شابو بالخطأ في مرماه قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، وأضاف العاجي يان ديوماندي الثاني للايبزيغ (53)، قبل أن يقلّص البديل البرتغالي تياغو توماس النتيجة بعد سبع دقائق من دخوله (65)، لكن البرازيلي رومولو كاردوسو أكد الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان لايبزيغ خسر المركز الثاني لمصلحة بوروسيا دورتموند إثر فوز الأخير على مضيفه أوغسبورغ بهدف نظيف الجمعة في افتتاح المرحلة، لكن فريق "ريد بولز" عاد إلى مركزه بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند المتراجع للمركز الثالث.

وحافظ لايبزيغ على سسلسلة اللاهزيمة في الـ"بوندسليغا" للمباراة الثامنة تواليا بعدما كان خسر افتتاحا أمام بايرن بسداسية نظيفة.

وتلقى شتوتغارت خسارته الأولى بعد فوزين في الدوري والكأس، والهزيمة الاولى في الدوري منذ المرحلة الرابعة، وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول هذا الموسم، وقد جاء على حساب ضيفه سانت باولي برباعية نظيفة سجلها البوسني هاريس تاباكوفيتش (15 و40) والبديلان الياباني شوتو ماتشينو (75) والدنماركي أوسكار فراولو (80).

وكان مونشنغلادباخ قد اكتفى بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، قبل أن يحقق فوزه الأول الذي لم يُخرجه من المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق نقطة عن سانت باولي الخامس عشر.

وأهدر ماينتس تقدمه على ضيفه فيردر بريمن بهدف السويسري سيلفان فيدمير (36) وتلقا هدفا متأخرا عبر الدنماركي ينس ستايه (86)، كما تعادل هايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 وهايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت سلبا.