اللاعب الكوردي فرشاد گێردكانە يتوّج بذهبية أوروبا في الجوجيتسو ويرفع علم كوردستان في روما

منذ ساعة

حقق الرياضي الكوردي فرشاد گێردكانە إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للجوجيتسو التي أُقيمت في العاصمة الإيطالية روما، ليرفع علم كوردستان عاليًا في واحدة من أبرز البطولات القارية لهذه الرياضة.

گێردكانە، وهو من أبناء مدينة كرماشان في شرق كوردستان والمقيم حاليًا في بلجيكا، شارك في منافسات وزن 94 كيلوغرامًا، وتمكّن من التفوّق على أبرز لاعبي القارة الأوروبية بمهارة لافتة وإصرار كبير.

وعقب فوزه، رفع گێردكانە علم كوردستان وسط تصفيق الجماهير، معبّرًا عن فخره بهذا الإنجاز، وقال في تصريحٍ خاص لـ كوردستان24: “أنا سعيد جدًا بهذا الفوز، وأهديه إلى عائلات شهداء كوردستان الذين ضحّوا من أجل الحرية والكرامة.”

كما أهدى البطل الكوردي ميداليته الذهبية إلى مدن كركوك وعفرين وأورمية، مؤكدًا على هويتها الكوردية واعتزازه بالانتماء إلى شعبٍ يناضل من أجل السلام والحرية.

ويُعدّ هذا الإنجاز الجديد إضافة إلى سلسلة النجاحات التي يسجّلها الرياضيون الكورد في المحافل الدولية، حيث بات رفع علم كوردستان على المنصات الرياضية العالمية رمزًا للفخر والإصرار على الحضور الكوردي في ميادين الرياضة العالمية.