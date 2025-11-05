لضمان تسويق المحلي.. زراعة كوردستان تحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للزراعة في أربيل، أنه وحفاظاً على مصالح الفلاحين وضمان تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، حظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محلياً بكميات تفوق الحاجة الداخلية.

وصرح هيمن سعيد مراد، المدير العام للزراعة في أربيل، اليوم الأربعاء، 5 تشرين الثاني 2025، لموقع كوردستان24 قائلاً: "لدينا بعض المنتجات الزراعية التي يُحظر استيرادها طوال العام، لأن الإنتاج المحلي منها يفوق الحاجة". مشيراً إلى أن هذا يشمل جميع أنواع البطاطا والبصل والخيار وجميع الخضروات مثل الطماطم والسلق والسبانخ والكرفس، حيث تم حظر استيرادها بسبب وفرة الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالمنتجات الموسمية، أوضح أنه ومع بدء إنتاج أي منتج محلي، يتم تقييم الوضع وإذا كانت الكمية المنتجة تفوق حاجة السوق، يتم حظر استيراد ذلك المنتج لفترة محددة. حالياً بدأ موسم إنتاج الرمان المحلي، ولذلك تم حظر استيراده.

أكد المدير العام للزراعة في أربيل أن منتجات الدواجن مثل الدجاج والبيض يتم إنتاجها بمستوى عالٍ وتغطي الحاجة المحلية بالكامل، ولذلك فإن استيرادها غير مسموح.

ويستمر هذا القرار حتى الخامس عشر من تشرين الثاني، والهدف منه دعم المزارعين المحليين حتى يتمكنوا من بيع منتجاتهم بأسعار مناسبة في الأسواق.

سنوياً، ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع المديريات العامة في المحافظات، ووفقاً للتقويم الزراعي، بمنع استيراد عدد من المنتجات.