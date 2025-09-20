رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح مركز الفحص والصيانة لشركة تويوتا
أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن یفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت، 20 أيلول 2025، مركز الفحص والتجهيز لشركة تويوتا العراق في محافظة دهوك.
ويأتي افتتاح المركز في إطار تعزيز الاستثمارات والخدمات في قطاع السيارات داخل الإقليم، وتوفير بيئة متطورة لصيانة وتجهيز المركبات وفق المعايير العالمية.
