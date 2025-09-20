محافظ دهوك: أكثر من 450 مشروعاً خدمياً وتنموياً خلال خمس سنوات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ دهوك علي تتر أن السنوات الخمس الماضية شهدت نهضة عمرانية وخدمية غير مسبوقة في المحافظة بفضل مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقيادة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مشيراً إلى إنجاز مئات المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن تحقيق مشروع الكهرباء المستمر على مدار 24 ساعة لجميع مناطق دهوك.

مشاريع نوعية وتحول حضري

وخلال كلمة له في مراسيم أفتتاح متنزه سرهلدان في دهوك، بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أوضح تتر أن الحكومة قررت إزالة المنطقة الصناعية القديمة الواقعة عند مدخل دهوك، والتي لم تعد تتناسب مع توسع المدينة وطابعها الحضاري، وتحويلها إلى منطقة صناعية جديدة أكثر تطوراً وجمالاً على مستوى العراق.

وأضاف أن المشروع الذي كان مقرراً إنجازه على مرحلتين خلال ثلاث سنوات (720 يوماً للمرحلة الأولى و540 يوماً للثانية)، اكتمل بجهود شركة نورث لايت في غضون عام واحد فقط، مع إضافة مرافق حديثة غير واردة في العقد الأصلي، مثل الملاعب الرياضية، والمدرج الروماني، ونافورتين، ومطعم، ومقهى، ومسجد، فضلاً عن استخدام مواد عالية الجودة بناءً على توجيهات رئيس الحكومة.

وقال تتر: "أصبح هذا المكان الذي كان يوماً منطقة صناعية نقطة جذب، حيث يقصده الزوار من جنوب ووسط العراق لالتقاط الصور والفيديوهات، حتى صار أشبه بمعلَم سياحي جديد".

الكهرباء 24 ساعة لأول مرة

وكشف المحافظ أن محافظة دهوك، بمراكزها ونواحيها وصولاً إلى ناحية جامانكي، باتت تتمتع منذ شهر تقريباً بخدمة كهرباء مستمرة 24 ساعة، وهو ما وصفه بالإنجاز التاريخي، مضيفاً أن أزمة الكهرباء التي رافقت العراق وكوردستان لعقود تم حلها عملياً في دهوك بفضل مشاريع الكابينة التاسعة.

أرقام وإنجازات خدمية

وأشار تتر إلى أن حكومة الإقليم نفذت خلال خمس سنوات فقط:

• 452 مشروعاً داخل مدينة دهوك بين كبير وصغير.

• 618,828 م² من تعبيد الشوارع والأزقة.

• 211,311 م² من صب الخرسانة.

• 1,197,975 م² من التكسية بالأسفلت.

• 8,463 م من الجدران الاستنادية.

• 12,116 م من شبكات المجاري.

• 87,000 م من حجر الكيربستون.

• 44,000 م من شبكات المياه.

• 22,750 م من شبكات الصرف الصحي.

• 1,624,000 م² من المساحات الخضراء، لتصبح دهوك المدينة الأكثر خضرة على مستوى الإقليم.

كما أشار إلى مشروع حديقة النهضة بمساحة 120,000 م²، وإلى مشروع حديقة آلوكا الجاري العمل فيها والتي تُعد الأكبر على مستوى العراق.

مقارنة لافتة

وأوضح المحافظ أنه خلال 50 عاماً من تاريخ محافظة دهوك تم إنشاء 2,600 شارع وزقاق، بينما تم في السنوات الخمس الأخيرة فقط بناء 900 شارع وزقاق جديد، مع استمرار العمل في 300 شارع آخر.

واختتم علي تتر كلمته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم ومتابعة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، موجهاً شكره لجميع العاملين والشركات المنفذة، ومشدداً على أن أهالي دهوك "يستحقون هذه الخدمات وأكثر".