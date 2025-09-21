"ثورة في التعليم"... كوردستان تطلق مناهجها الجديدة بخمس لغات وبجودة عالمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن إنجاز واحد من أضخم مشاريعها لتطوير قطاع التعليم، والمتمثل في تحديث شامل للمناهج الدراسية وطباعة كتب جديدة بمواصفات عالية الجودة. وتؤكد هذه الخطوة، التي تمثل تحولاً استراتيجياً، على التزام الإقليم بتوفير تعليم حديث وشامل يحتفي بالتنوع اللغوي والثقافي لمكوناته.

الجودة والتكلفة والتوقيت: ثلاث ركائز أساسية للنجاح

لم تعد العملية مجرد طباعة، بل أصبحت استراتيجية متكاملة. هذا ما أكده زاكروس محمد، مشرف فريق طباعة المناهج، الذي أوضح الأهداف الرئيسية للمشروع بقوله: "لقد ركزنا اهتمامنا على ثلاث نقاط محورية: أولاً، تقليل التكلفة الإجمالية للطباعة. ثانياً، رفع مستوى الجودة بشكل غير مسبوق. وثالثاً، ضمان وصول الكتب إلى أيدي الطلاب في الوقت المناسب".

وأضاف محمود أن الوزارة اعتمدت آلية توزيع جديدة تضمن تسليم الكتب مباشرة من المطابع إلى مديريات التربية في الأقضية والمدن، مما يسرّع العملية ويضمن بدء العام الدراسي دون أي تأخير.

التعليم بلغة الأم: حق مكفول للجميع

في خطوة تعكس التزام الإقليم بالتعددية، تم توفير المناهج الجديدة بخمس لغات: الكردية (بلهجتيها السورانية والكرمانجية)، العربية، الإنجليزية، السريانية، والتركمانية.

وتشرح ژيار إسماعيل، رئيسة فريق إعداد المناهج، آلية العمل قائلة: "كل برنامج تعليمي جديد نضعه، نقوم بترجمته بشكل فوري ودقيق. بعد إعداده باللهجتين الكورديتين، يُترجم إلى العربية والإنجليزية والسريانية والتركمانية. هدفنا هو ضمان عدم حرمان أي طالب من فرصة التعلم بالمناهج الجديدة والمطورة في مدارسهم".

هذا التوجه يخدم بشكل مباشر ما يقارب 80 مدرسة تركمانية و50 مدرسة سريانية في الإقليم. ويعلق صباح صالح بنا، المدير العام للدراسات التركمانية والسريانية، على هذه الخطوة قائلاً: "الدراسة في مدارسنا تتبع نفس المنهج الكوردي المحدث، لكنه مترجم بالكامل إلى لغاتنا. إن هذا التعايش الذي يتميز به الإقليم يمثل فرصة ثمينة لطلابنا لمواصلة تعليمهم بلغتهم الأم، وهو ما نعتبره إنجازاً كبيراً".

استثمار في المستقبل

وبميزانية بلغت 25 مليار دينار، شملت عملية التحديث مراجعة 407 كتب دراسية، تم من خلالها إدخال تغييرات جذرية على 51 كتابًا لهذا العام.

ومع اكتمال كافة الاستعدادات ووصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، يبدأ طلاب إقليم كوردستان عامهم الدراسي الجديد بمناهج عصرية، وطباعة عالية الجودة، ومحتوى تعليمي يعكس روح العصر ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمعرفة.

تقریر: ریناس علي – كوردستان24 – اربيل